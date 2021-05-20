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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Gazze’de sağlık sistemi alarm veriyor - Gazze’de ölü sayısı 230’a yükseldi

- Gazze’de sağlık sistemi alarm veriyor - Gazze’de ölü sayısı 230’a yükseldi

Hastanelerden görüntü

( GAZZE ) - Gazze’de sağlık sistemi alarm veriyor- Gazze’de ölü sayısı 230’a yükseldi GAZZE

Tıbbi Malzeme İsrail Sağlık Sistemi Rektör Saldırı 


- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi’nde bulunan hastaneler artan yaralılar nedeniyle alarm vermeye başladı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken yoğun saldırılar sonucu can kaybı ve yaralı sayısı da artış gösteriyor. Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin tedavi altına aldığı Gazze’de bulunan hastaneler ise alarm vermeye başladı.
İsrail’in ablukası nedeniyle sınırlı bir şekilde hizmet veren hastaneler saldırılar sonucu kapasite ve tıbbı malzeme sıkıntısı çekiyor. Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi’ne her gün onlarca ambulans ve hasta taşıyan özel araçlar geliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al Kıdra, İsrail saldırıları nedeniyle hastanede ilaç sıkıntısı ve tıbbi malzeme sıkıntısının her geçen gün arttığını dile getirerek, “Saldırılar nedeniyle sağlık sistemi ve ambulanslar kapasitesini zorluyor. İsrail, sağlık sisteminin hizmet vermeye devam etmede başarısız olacağının farkında” ifadelerini kullandı. “Yaralıların yüzde 50’sinden fazlası Shiba hastanesinde tedavi görüyor” Shifa Hastanesi Direktörü Marwan Abu Saada, İsrail saldırılarında yaralananların yüzde 50’sinden fazlasının hastaneye kabul edildiğini ifade ederek, “Yaralıların büyük bir çoğunluğu, şarapnel parçalarının vücutlarına isabet etmesi nedeniyle tedavi görüyor” dedi.
Saada, yaralıların yüzde 25’inin ise çocuk olduğunu sözlerine ekledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a yükseldiğini açıkladı.

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