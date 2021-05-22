GAZZE - Belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
: - Hava saldırısında yıkılan ve hasar gören binalar - Gazze Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları - Belediyenin Temizlik Dairesi Başkanı Mecid Sukkar ile röportaj Gazze 'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyorGAZZE (AA) - Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya devam ediyor.Belediyenin Temizlik Dairesi Başkanı Mecid Sukkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin 24 saat boyunca ambulansların ve diğer hizmet araçlarının geçişini kolaylaştırmak için katı atık toplamaya ve yolları açmaya çalıştığını söyledi.
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