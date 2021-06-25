Gaziosmanpaşa’da zihinsel engelli çocuğun cep telefonu böyle çalındı

-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri



( İSTANBUL -ÖZEL)- Telefonuna kavuşan çocuk polise sarılarak teşekkür etti İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da zihinsel engelli çocuğun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak uzaklaşan şüpheli, polisin elinden kaçamadı. Telefonuna kavuşan çocuk polis ekiplerine sarılarak teşekkür ederken kapkaç anı kameralara yansıdı. Olay, 23 Haziran günü Karlıtepe Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayfer T., 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Abdullah T. ile birlikte bir süre cadde üzerinde yürüdükten sonra bir binanın önünde durdu. Abdullah T. elindeki telefonla oynamaya başladığı sırada şüpheliler harekete geçti. Zihinsel engelli çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüphelilerden Kadir Ç., koşarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi Anne Ayfer T.’nin ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelilerin olay yerine geldiği minibüsü tespit etti. Minibüs güzergahında yapılan kamera çalışmalarında şüphelilerin araca bindikleri yer belirlenerek mahalle çevresinde araştırma yapıldı. Çalışmaların neticesinde olayı gerçekleştiren kişilerin Kadir Ç. ve Ercan Ç. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı çıktı Kimlikleri belirlenen şüphelilerden Kadir Ç. Eyüpsultan’da yakayı ele verdi. Kadir Ç. sorgusunda telefonu sattığı kişinin ismini söyledi.



Polis ekipleri telefonu satın alan kişiyi yakalayarak telefonu ele geçirdi. Emniyette yapılan kontrollerde şüphelilerin uyuşturucu kullanma ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Kadir Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürerken Ercan Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Telefonuna kavuşan çocuk polise sarılarak teşekkür etti Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri zihinsel engelli Abdullah T.’nin çalınan cep telefonunu kendisine teslim etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Abdullah T. polis ekiplerine teşekkürünü sarılarak gösterdi. Anne Ayfer T. ise “Onun mutluluğunu verdiniz” ifadelerini kullandı. Olay anı kamerada Kapkaç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli Kadir Ç. cadde üzerinde bir süre dolaşıyor. Anne Ayfer T. ile oğlu Abdullah T. bir binanın önünde duruyor. Şüpheli Kadir Ç., cep telefonunu engelli çocuğun elinden çalarak koşmaya başlıyor.

