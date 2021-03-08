GAZİANTEP - Yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
- Zanlıların yankesicilik yapmasının güvenlik kamera görüntüleri - Zanlıların adliyeye çıkarılması Gaziantep 'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince mağazalarda kadınların çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.Birçok güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 3 yankesicilik olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 kadını yakaladı.Şüphelilerden birinin kendisini çarşafla kamufle ederek, hırsızlık yaptığı belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, zanlıların yankesicilik yaptığı anlar işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.
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