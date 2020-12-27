Gaziantep’te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep’te kent meydanı ve sakalar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Gaziantep’te Cadde ve sokaklar boş kaldı. 56 saat sürecek olan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.



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