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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kazaya karışan hafif ticari araç ve trafik ekipleri - Kazaya karışan motosiklet ve yerdeki malzemeler - Kaza yerinde trafik polislerinin inceleme yapmasıMotosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Adana - Gaziantep kara yolu Nurdağı ilçesi Adana Bulvarı Kavşağında, O.K. yönetimindeki 33 ADA 933 plakalı hafif ticari araç ile Harun Çam idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Motosiklet sürücüsü Çam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk Müdahale Polis Ticari Araç 

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