Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Motosiklet çalınması ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Motosiklet çalınması ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

- Motosikletin çalınması (güvenlik kamerası) - İş yerinden hırsızlık (güvenlik kamerası) Gaziantep 'te motosiklet çalınması ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde motosiklet çalınması ile iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde bir motosikletin çalınması ile bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.İnceleme sonunda hırsızlık olaylarına karışan 3 kişiyi tespit eden ekipler, şüphelileri adreslerinde yakaladı.Bu arada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, caddede bulunan motosikletin yanına gelen şüphelilerden birinin çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden motosiklete binerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise iş yeri duvarına tırmanarak içeriye giren şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra yine duvardan atlayarak kaçmaları yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı