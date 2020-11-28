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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı

- Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların yakıt alması - Zanlıların olay yerinden kaçması - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiKiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kiraladıkları lüks otomobilin plakasını söken ve iş insanlarının para ve değerli eşyalarını gasbeden iki şüpheli yakalandı.İl Emniyet Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde iki iş insanının para ve telefon, saat gibi değerli eşyalarının gasbedilmesine yönelik çalışma başlattı.Olayların yaşandığı bölgelerdeki 140 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.A, M.T, olayda kullandıkları otomobilin ise kiralık ve plakasız olduğunu belirledi.Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlıların olayda kullandığı otomobile bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapıp uzaklaşmaları yer alıyor.

Akalan Güvenlik Kamerası İş İnsanları Akaryakıt İstasyonu Lüks Otomobil 

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