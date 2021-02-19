Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

- Zanlıların karakoldan çıkarılması - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Gaziantep 'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mesut Oğultekin'in (33) Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde 15 Şubat'ta ölü bulunmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Zanlılardan A.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şahinbey ilçesinde 11 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Mesut Oğultekin (33), 15 Şubat'ta Geneyik Mahallesi'nde ölü olarak bulunmuş, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

A Haber Adli Kontrol Avcılık Irak Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement