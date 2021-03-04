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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

- Beton parçasının çocuğun başına düşme anı Gaziantep 'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.Atatürk Bulvarı'nda ailesiyle yürüyen çocuğun üzerine kaldırımın kenarındaki binadan kopan beton parçası düştü.Beton parçasının başına isabet etmesi üzerine çocuk yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan çocuğun başına beton parçasının düşme anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Nadan 

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