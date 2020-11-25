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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - İş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvelik kamerasında

GAZİANTEP - İş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvelik kamerasında

- Farklı zamanlardaki hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Gaziantep 'te iş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 3 iş yerinden cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin cep telefonlarını çaldığı anlar yer alıyor.

Akalan Güvenlik Kamerası Yazılı Açıklama Hırsız Cep Telefonu 

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