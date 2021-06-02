GAZİANTEP - El freni çekilmeyen kamyonun refüje çıkması güvenlik kamerasında
- İş yeri güvelik kamerası görüntüler - Karşı yolda iş yerindeki kamyonun orta refüje hareket etmesi - İşçilerin panik halleri - Kamyonun yoldan karşıya getirilmesi Gaziantep 'te el freni çekilmeyen kamyonun refüje çıkması güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği kamyonun harekete geçerek orta refüje çıkması güvelik kamerasına yansıdı.Nurdağı - Kahramanmaraş Karayolunda, eğilim bir yere park edilen ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı. El freni çekilmeden park edildiği tespit edilen kamyonun, orta refüje çıktığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Kamera kayıtlarına kaza anındaki panik anı ve çevredeki vatandaşların koşturmaları yansıdı.
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