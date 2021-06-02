Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - El freni çekilmeyen kamyonun refüje çıkması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - El freni çekilmeyen kamyonun refüje çıkması güvenlik kamerasında

- İş yeri güvelik kamerası görüntüler - Karşı yolda iş yerindeki kamyonun orta refüje hareket etmesi - İşçilerin panik halleri - Kamyonun yoldan karşıya getirilmesi Gaziantep 'te el freni çekilmeyen kamyonun refüje çıkması güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği kamyonun harekete geçerek orta refüje çıkması güvelik kamerasına yansıdı.Nurdağı - Kahramanmaraş Karayolunda, eğilim bir yere park edilen ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.
El freni çekilmeden park edildiği tespit edilen kamyonun, orta refüje çıktığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Kamera kayıtlarına kaza anındaki panik anı ve çevredeki vatandaşların koşturmaları yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement