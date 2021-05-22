GAZİANTEP - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi - Şahinbey Belediyespor - Karabağ karşılaşması - Akkent Spor Kompleksi'nde oynanan maçın havadan görüntülenmesi (drone)Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi - Şahinbey Belediyespor: 5 - Karabağ: 0GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi maçında Şahinbey Belediyespor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 5 - 0 yendi.Akkent Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ikinci gününde oynan ilk maçta Şahinbey Belediyesi'nden Rahmi Özcan ile Mendes 2'şer, İbrahim HalilEsen de bir gol buldu.Şampiyonanın ilk gününde çıktığı iki maçı da kazanan Gaziantep temsilcisi namağlup yoluna devam ederken, günün ikinci maçını ise saat 17.00'de Gürcistan ekibi AFC Tiflis'le yapacak.
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