GAZİANTEP - Adliyelere 'HES kodu' ile giriş uygulaması başladı
GAZİANTEP - Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi binası - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi girişinde HES kodu sorgusu yapılması - Gaziantep Adliyesi'nde HES kodu sorgusu yapılmasıGAZİANTEP - Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılıyor.
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