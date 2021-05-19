Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören - Çelenk bırakılması - Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Özbay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın bir ülkenin, milletin ve devletin şahlanış günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın orduların, her aileden şehitleri olan milletin ayağa kalkış günü olduğunu ifade eden Özbay, "19 Mayıs, elinde azığı olmayan evlatların, savaşmaktan bitkin olan bir milletin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında toplandığı ilk gündür. Bizi bilmeyenler bilsinler ki, ömrümüz yettiğince Fırat'ın çocuklarını çakallara yem etmeyeceğiz. Hiçbir zaman ülkemizi bölmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Koronavirüs Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement