GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören - Çelenk bırakılması - Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Özbay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın bir ülkenin, milletin ve devletin şahlanış günü olduğunu söyledi.
19 Mayıs'ın orduların, her aileden şehitleri olan milletin ayağa kalkış günü olduğunu ifade eden Özbay, "19 Mayıs, elinde azığı olmayan evlatların, savaşmaktan bitkin olan bir milletin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında toplandığı ilk gündür. Bizi bilmeyenler bilsinler ki, ömrümüz yettiğince Fırat'ın çocuklarını çakallara yem etmeyeceğiz. Hiçbir zaman ülkemizi bölmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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