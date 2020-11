Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum’da anıldı

-- Atatürk heykeli ve protokolden detay

( ERZURUM )- 10 Kasım ‘Anılarla Atatürk Sergisi’ Erzurum’da açıldı ERZURUM



- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler katıldı.

Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sirenin çaldığı esnada ise bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Protokol üyeleri, törenin ardından ölümünün 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Atatürk Evi Müzesinde ‘Anılarla Atatürk Sergisi’ açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ölümünün 82. yıl dönümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde 15 şehirde ‘Anılarla Atatürk Sergisi’ açıldı. 10-20 Kasım 2020 tarihleri arasında Atatürk Evi Müzesi’nde bulunan “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” 10 gün gösterimde olacak, sergiyi vatandaşlar ücretsiz ziyaret edebilecekler. Atatürk'ün yaşamından karelerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 15 ilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Atatürk’ün yaşamından kesitler yer alıyor bu sergi de. Çok anlamla bir sergi olmuş.10 Kasım dolayısıyla Atatürk Evi’nde bizde bu serginin açılışını yaptık. Erzurum, çok önemli bir il, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Erzurum Kongresi’nde 58 gün ev sahipliği yapmış bir il. Cumhuriyetin temellerinin atılmış olduğu bir kent Erzurum” şeklinde konuştu.

