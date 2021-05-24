Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan otomobillerden görüntü
-Motosikletten görüntü

( DENİZLİ )- Otomobilini park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı: 1 kişi yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de işten döndükten sonra aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kalan otomobil, önüne aldığı motosiklete ve 2 otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde işten eve 20 ER 062 plakalı otomobiliyle dönen E.C., aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı. Aniden hareket eden otomobil yaklaşık 10 metre boyunca 20 R 3518 plakalı motosikleti sürükledikten sonra 20 ANC 67 plakalı otomobile çarptı. Park halinde bulunan 20 AEM 326 plakalı otomobile çarparak durabildi. Büyük bir gürültü ile uyanan mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Meydana gelen trafik kazasında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement