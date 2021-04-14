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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaz kolu takılı kalan motor otomobile böyle çarptı

Gaz kolu takılı kalan motor otomobile böyle çarptı

Motosikletin kontrol edilmesi

Bild Kamera Trol 

-Motosikletin aniden hareket etmesi
-Motosikletin otomobilin üzerine çıkması
-Kurye Mücahit Aslan'dan röportaj
-Kuryeden ve motosikletten görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, gaz kolu takılı kalan bir motosiklet şahlanarak park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Yaşanan ilginç olay saniye saniye kameralara yansıdı. Adıyaman’da, faaliyet gösteren bir iş yerinde kuryelik yapan Mücahit Aslan, yeni bakımdan gelen motosiklettin kontrolünü yapmak istedi. Motosikleti çalıştıran Aslan, gaz kolunu çevirmesiyle gaz takılı kaldı. Kontrolden çıkan motosiklet şahlanarak park halinde bulunan bir otomobilin üzerine uçtu. Yaşanan ilginç olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Gaz kolunun takılması sonucu hızla uçarak otomobilin üzerine çıkan motosiklet esnafların yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hayatında ilk defa başına böyle bir olay geldiğini anlatan Mücahit Aslan, “Motorumuz yeni bakımdan gelmişti ben de kontrol etmek istedim. O ara gaz kolu takılı kaldı ve daha sonra arabanın üzerine uçtu. Çok korktum ama çok şükür yaralanan kimse olmadı. Arabada ufak tefek hasar oldu onu da hallettik. İlk kez yaşadım böyle bir şeyi” diye konuştu.

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