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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Fuhuşa zorlanan Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın kurtarıldı - Alanya'da fuhuş operasyonu: 2 gözalt

Fuhuşa zorlanan Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın kurtarıldı - Alanya'da fuhuş operasyonu: 2 gözalt

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Jandarma Fuhuş Operasyonu Harekete Geç Cep Telefonu Sınır Dışı 

--Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) Fuhuşa zorlanan Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın kurtarıldı- Alanya'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın operasyonunda Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadınla ve onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya’nın Manavgat ilçesinden getirilen yabancı uyruklu kadınlar ile Alanya'da fuhuş yapıldığını bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, yapılan çalışma sonucu para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüphelilerin İ. S. (32) ve M. K.(20) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu ve Özbekistan uyruklu 3 kadın ile bu kadınları fuhşa zorlayan İ. S.ve M. K.’yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise fuhuş pazarlığında kullanılan cep telefonu hatları ele geçirildi. Yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise karakoldaki işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik' suçundan adliyeye sevk edildi. (EA-
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