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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı

Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı

Kedinin tankın içinden kurtarılmaya çalışılması

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-Kedinin çıkarıldıktan sonraki fotoğrafları
-Genel

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da Feul Oil tankına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrumda katında bir kedi Fuel Oil tankına düştü.Tankın içerisinden gelen sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tankın derin olmasından dolayı önce aparat ile kurtarmayı denedi. Aparatla kurtarılamaması üzerine ekipler, tankın içerisine inerek kediyi bulunduğu yerden çıktardı. Feul Oil'e bulanan kedi ekipler tarafından alınarak temizlenmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine gönderildi. (CK-HİV-Y)
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