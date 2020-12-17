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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza,TEM Otoyolunda trafiği felç etti - Köprüdeki maddi hasarlı kaza köprü girişi ve TEM deki trafiği durma noktasına getirdi

- FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza,TEM Otoyolunda trafiği felç etti - Köprüdeki maddi hasarlı kaza köprü girişi ve TEM deki trafiği durma noktasına getirdi

Kazaya karışan araçlar

Polis Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Köprüdeki trafik
-TEM Otoyolu’ndaki trafik
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza,TEM Otoyolunda trafiği felç etti- Köprüdeki maddi hasarlı kaza köprü girişi ve TEM deki trafiği durma noktasına getirdi İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle köprüde 1 şeridin kapanmasıyla TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bir şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle Anadolu istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu TEM Otoyolu trafiğini durma noktasında getirdi. Seyrantepe mevkine uzanan trafik, polis ekiplerinin kontrollü yönlendirmesiyle ilerletilmeye çalışılıyor. (DCC-ZA-
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