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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Freni patlayan vinç yüklü tırın parçaları yola saçıldı: Ortalık savaş alanına döndü

Freni patlayan vinç yüklü tırın parçaları yola saçıldı: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Ağır Yaralı Basın Mensupları Trol 

-Yoldaki tırın parçaları
-Yaralının görüntüsü ve yaralıya müdahale
-Deredeki tır lastikleri ve yoldaki lastikler
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında freni patlayan vinç yüklü tırın parçaları ortalığa saçılırken, araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’den Trabzon istikametine gitmekte olan ve plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen vinç yüklü tır, Maçka ilçesi Bağışlı mevkiinde freni patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarlara çarpa çarpa karşı şeride geçti. Kaza sırasında tırın lastikleri ve parçaları yol kenarındaki dereye, yolun dört bir yanına dağılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yoldan geçen basın mensuplarının ve diğer sürücülerin ilk müdahalesini yaptığı tır sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı tır sürücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, yol uzun süre ulaşıma açılamadı.
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