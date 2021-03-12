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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Drone detay

( BURSA -DRONE)- Karşı şeride geçen tır önüne gelen araçları biçti BURSA

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- Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı. Önündeki araçlara çarparak diğer şeride geçen tır, karşı yönden gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu açıklandı.Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Tır ile karşı yönden gelen araçların çarpıştığı ve onlarca aracın karıştığı kazada tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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