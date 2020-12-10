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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı

Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı

Otomobil ve minibüsten görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-Minibüs sahibinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de akşam saatlerinde freni boşalan minibüs, park halindeki bir otomobil ile duvara çarparak durabildi. Kaza, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde park halindeki 20 MA 0112 plakalı minibüsün yaklaşık 5 metre ilerledikten sonra park halindeki 06 FC 4705 plakalı otomobile ve duvara çarptı. Otomobil sahibi, sesi duymasıyla dışarıya çıktığında durumu fark etti. Başlangıçta çarpıp kaçma olarak düşünen otomobil sahibi, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, minibüs sahibine ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı. Minibüs sahibi aracını yol kenara park ettiğini oraya nasıl gittiğini bilmediğini söyledi.

Yapılan kontrollerde ise minibüsün frenin boşalması sonucu kayarak otomobil ve ardından duvara çarptığı anlaşıldı.
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