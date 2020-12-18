Freni boşalan hafriyat kamyonu ev ve yol arasında asılı kaldı

-Vinçle kurtarılmasından görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de şantiyeden çıkarken freni boşalan hafriyat kamyonu, yol ile ev arasında asılı kaldı. Şoför, son anda kendini dışarıya atarak kurtulurken, şans eseri kazada ölen ve yaralanan olmadı.Kaza, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde şantiyeden çıkmak için hazırlanan hafriyat kamyonunun bir anda freni boşaldı. İçerisinde bulunan şoför, kamyonun hareket etmesiyle beraber durdurmayı başaramayınca kendi dışarı attı. Başıboş ilerleyen kamyon bir evin bahçesinin duvarında asılı kaldı. Ev sahipleri büyük bir gürültüyle kalkarak dışarıya çıktıklarında bahçelerinin duvarında kamyonu asılı halde gördü. Karşılaştıkları manzara sonrası ne olduğuna anlam veremeyen ev sahipleri önce olan biteni anlamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla asılı kalan kamyon çıkarıldı.Kazada, kamyonda ve evde maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



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