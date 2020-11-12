Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fiziksel mesafeyi ihlal eden vatandaşlardan kaymakama şaşırtan cevap: “Tamam dayı”

Fiziksel mesafeyi ihlal eden vatandaşlardan kaymakama şaşırtan cevap: “Tamam dayı”

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in uyarısı üzerine vatandaşın "Tamam dayı" cevabı

Ayetler Polis Kamera Çay Ocağı 

-Vatandaşlardan detay
-Denetimden detay
-Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in vatandaşlarla sohbeti

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Kovid-19 denetim ekibiyle birlikte ilçe merkezinde maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde fiziksel mesafe uyarısı yapan Kaymakam Çelik'e vatandaşlar “Tamam dayı” diye cevap verdiler. İlçede kurulan pazar yeri ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerini denetleyen Kaymakam ve beraberindekiler esnaflar ile sohbet etti. “Yemek yemeğe gidiyordum” Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk dükkan dükkan gezip vatandaşları maske takması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen bir vatandaş maskesini “Yemek yemeğe gidiyordum” bahanesiyle takmaması Kaymakam Çelik’in dikkatinden kaçmadı. Taksicilerle konuşan Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk taksicilerin şikayetlerini dinledi. İlçeye 21 km uzaklıkta bulunan Tokat’ın Erbaa ilçesinden gelen taksicilerin Taşova merkezinden yol üzerinden yolcu alıp gitmesine çözüm bulamayan konuyu daha önce 155’i arayarak polislere anlatmalarına rağmen sonuç alamayan taksiciler Kaymakam ve Belediye Başkanından konu hakkında yardım talep etti. Kaymakama “Tamam dayı” diye seslendiler Denetimler sırasında Kaymakam Mustafa Berk Çelik’in vatandaşlara “Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından vatandaştan “Tamam dayı” diye cevap geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bir çay ocağı önünde oturan vatandaşlara Kaymakam Mustafa Berk Çelik, “Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından oturan vatandaşların sandalyeleri çekerek Kaymakama “Tamam dayı” demesi kameraya yansıdı. (SS-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement