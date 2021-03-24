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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtınanın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

Fırtınanın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası 

-çatı uçma anı

( MUŞ )- Fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı MUŞ

- Muş’ta fırtınanın etkisiyle uçan çatının altında kalmakta son anda kurtulan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, merkez Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Eski Hal içerisinde meydana geldi. Bir iş yerine ait çatı, fırtına nedeniyle yerinden koptu. Çatının kopmasıyla o sırada caddeden geçen vatandaşlar, üzerlerine gelen sac yığınından şans eseri kurtuldu. Çatının uçma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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