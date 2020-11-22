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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Finlandiya’da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı

- Finlandiya’da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı

Geminin görüntüsü

(HELSİNKİ) HELSİNKİ

Mahsur Kaldı Yolcu Gemisi Sahil Güvenlik Batın Şiddetli Rüzgar 


- Finlandiya’da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı. Finlandiya’da Aland Adaları’nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada 331 yolcu ve 98 mürettebatın geceyi gemide geçirdiği ve sabah saatlerinde sahil güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği belirtildi. Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada geminin Mariehamn limanına çekildiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.
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