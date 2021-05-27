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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Filistinli kız, İsrail saldırılarının enkazını temizleyen babasının doğum gününü enkaz üzerinde kutladı

- Filistinli kız, İsrail saldırılarının enkazını temizleyen babasının doğum gününü enkaz üzerinde kutladı

Intissar Al-Batsh'ın paylaştığı görüntü

( GAZZE ) GAZZE

Sosyal Medya Şehit Doğum Günü İsrail Saldırı 


- Gazze kentinde yaşayan Intissar Al-Batsh, belediye görevli olan ve İsrail saldırılarının ardından Gazze’deki enkazın temizlenmesinde görev alan babasının doğum gününü enkaz üzerinde kutladı. İsrail-Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Gazze’de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gazze’de görevli belediye işçileri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, yürek ısıtan görüntüler kaydedildi. Gazze kentinde yaşayan Intissar Al-Batsh, enkaz yığınlarını temizleyen belediye görevlisi babasının doğum gününü yoğun bir şekilde çalıştığı için enkazın üzerinde sürpriz yaptı. Molozların kaldırma işlemlerine katılan babası için molozların arasında pasta ile doğum günü sürprizi yaptı. Intissar Al-Batsh babasının çalıştığı alana gelip bütün zorluklara rağmen doğum gününü unutmadığını vurguladı. Al-Batsh, İsrail saldırılarının durmasının ardından belediyenin başlattığı temizleme çalışmalarına katılarak günlerdir ailesini görmedi. Al-Batsh, sosyal medyada doğum günü sürprizinden çektirdiği görüntüyü, “Babam enkaz altından şehit ve yaralıların arama kurtarma ve yıkımın kaldırma çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Onu özledim” sözleriyle paylaştı.
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