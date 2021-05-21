- Filistinli çocuk, İsrail güçlerinin müdahalesini gözyaşlarıyla anlattı - “Babamın bacağı ağrıdığı için kaçamadı, ona yardım etmeye çalıştım”



- Filistinli bir çocuk, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermilerle nasıl saldırdığını gözyaşlarıyla anlatırken, “Babamın bacağı ağrıdığı için kaçamadı, ona yardım etmeye çalıştım” dedi.

İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dün Hamas ile varılan ateşkes ile sona ermiş, ateşkesin 02.00’da yürürlüğe girmesiyle bugün binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etmişti. İsrail güçleri, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmıştı. Filistinli bir çocuk, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermilerle nasıl saldırdığını gözyaşlarıyla anlattı. Babasına yardım etmeye çalıştığını söyleyen çocuk, “Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım” dedi.



