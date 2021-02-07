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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Filistin’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı

- Filistin’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı

-Polisin aracın önünü kestiği anlar

Polis Polis Memuru Kamera Güvenlik Kamerası Memur 

--Sürücünün polisi ezdiği anlar

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- Filistin'in Cenin kentinde 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Filistin'in Cenin kentinin batısındaki Yamoun kasabasında 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin aracın önünü kesmesi ile araçta bulunan bir kişi yaya olarak kaçarken, sürücü ise kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu ezdi. Olayda, 1 polis memuru yaralandı. Yetkililer, olaya karışan 2 şüphelinin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Yaşanan olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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