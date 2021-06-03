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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

- Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

fırtınanın etkili olduğu bölgelerden detay

(MANILA) MANILA

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- Filipinler'de etkili olan Choi-wan Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Salı günü karaya çıkan tropikal Choi-wan Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açan fırtınada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ölümlerin boğulma ve toprak kaymaları sonucu yaşandığı kaydedildi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 45 binden en fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Meteoroloji kurumu ise bugün yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada, fırtınanın kuzeybatıya doğru yöneldiğini aktardı.
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