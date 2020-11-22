Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
‘FETÖ soruşturmasında adınız geçti’ diye dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

‘FETÖ soruşturmasında adınız geçti’ diye dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin taksiden inmeleri

Ziynet Eşyası Kamera Harekete Geç Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
-Ele geçirilen malzemelerin fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak vatandaşları 'FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti diyerek dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih'te meydana gelen 4 farklı dolandırıcılık olayı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşları arayarak 'FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti. Elinizdeki para ve ziynet eşyaları incelemek üzere evinize gelecek olan polis verin' talimatı vererek dolandırdığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin para veya altın alacakları eve taksi ile geldiklerini belirleyerek, taksi kamera görüntülerini inceledi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kişilerin Suriye uyruklu Alaa H. (30) ve Amir D. (32) oldukları tespit edildi. 19 Kasım günü şüphelileri yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda para ve ziynet eşyası ele geçirdi. Şüpheli Alaa H.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 2 ayrı aranma kaydı olduğu öğrenilirken, ve 2019 yılında Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı olayda da aynı suçtan arandığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement