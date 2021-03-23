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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Market Mahrem Muvazzaf Asker Akalan Yazılı Açıklama 


- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlular iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 11’i muvazzaf asker, 2’si mahrem sorumlu olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara merkezli 5 ilde devam edildiği ifade edildi.
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