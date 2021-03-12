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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında bulunan 16 şüpheliden 11'i yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında bulunan 16 şüpheliden 11'i yakalandı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 16 şüpheliden 11'i yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Haklarında karar çıkarılan 16 şüphelinin 5'inin mahrem sorumlu, 1'inin aktif subay, 5'inin aktif astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 3'ünün de ihraç astsubay olduğu öğrenildi. Öte yandan, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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