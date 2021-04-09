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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan 


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'hakim-savcı çalışma evlerine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğunluğu avukat olduğu öğrenilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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