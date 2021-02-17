- FETÖ firarilerini yurt dışına kaçıran iki kişi yakalandı



- Ankara’da Deniz Harp Okulundan atılan ve örgüt içi mesajlaşma programı “Bylock”u kullanan E.D ile bir diğer Bylock kullanıcısı olan Z.M.D isimli FETÖ firarisi şahısların Yunanisan’a kaçmasını sağlayan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sahte seyahat belgesi düzenleyerek FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla yurtdışına kaçıran zanlıların yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonla kimlikleri tespit edilen Z.H.E. ve Ö.F.K. isimli zanlıları Ankara'da yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. (ALİ-



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