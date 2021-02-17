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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- FETÖ firarilerini yurt dışına kaçıran iki kişi yakalandı

- FETÖ firarilerini yurt dışına kaçıran iki kişi yakalandı

-Zanlının polis ekipleri tarafından götürülüşü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Yurt Dışı Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri 


- Ankara’da Deniz Harp Okulundan atılan ve örgüt içi mesajlaşma programı “Bylock”u kullanan E.D ile bir diğer Bylock kullanıcısı olan Z.M.D isimli FETÖ firarisi şahısların Yunanisan’a kaçmasını sağlayan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sahte seyahat belgesi düzenleyerek FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla yurtdışına kaçıran zanlıların yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonla kimlikleri tespit edilen Z.H.E. ve Ö.F.K. isimli zanlıları Ankara'da yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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