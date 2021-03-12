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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethiye’de protokol ve vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okumak için kamera önüne geçti

Fethiye’de protokol ve vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okumak için kamera önüne geçti

- protokol ve vatandaşların istiklal marşı okuması

Sosyal Medya Belediye Başkanı Kamera İstiklal 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşların seslendirdiği "Fethiye halkı İstiklal Marşımızı okuyor" klibi sosyal medyada çok sayıda kişinin beğenisini aldı. Fethiye Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan projeyle, kaymakam, belediye başkanı, esnaf ile vatandaşların yer aldığı birçok kişi kamera karşısına geçti. İlçenin farklı noktalarında çekilen ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan duygu yüklü klip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. "Fethiye haklı İstiklal Marşımızı okuyor" başlığıyla paylaşılan klip, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Çok sayıda kişi, videoyu paylaştı.
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