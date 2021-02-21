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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Fethiye'de korona virüs tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 39 bin 720 lira para cezası kesildi

Fethiye'de korona virüs tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 39 bin 720 lira para cezası kesildi

ekiplerin uygulaması

Hafta Sonu Koronavirüs Para Cezası Trafik Kuralları 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye İlçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 17 nokta, 20 ekip ile 119 personelle Covid-19 tedbiri denetimleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 46 kişiye toplam 39 bin 720 lira ceza verildi.
Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymayan 74 sürücüye ise toplam 42 bin 885 lira ceza uygulandı.
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