Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-iki motosikletten görüntüler
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Cami Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Göl’ün (48) kullandığı 48 HV 359 plakalı motosiklet ile A.B. (40) idaresindeki 48 PM 611 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Soner Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.B’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement