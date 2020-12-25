Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün altında kaldı

-Olayı gören vatandaşlarla röportaj

-Olay yerinden detaylar

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( MANİSA )- Kaza anı güvenlik kamerasında MANİSA



- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde Görkem Akkuş (18), karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Veysi K. idaresindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akkuş Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akkuş'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Halk otobüsü şoförü Veysi K. ise karakola götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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