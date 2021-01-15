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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Feci kaza kamerada...Viraja hızlı giren tır yan yatarak sürüklenip, bariyerlere çarptı

Feci kaza kamerada...Viraja hızlı giren tır yan yatarak sürüklenip, bariyerlere çarptı

Kaza yeri

Çarpma Anı Güvenlik Önlemi Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin çalışması
-Tır sürücüsü ile röportaj

( İSTANBUL )-Tırın sürüklenişi ve bariyerlere çarpma anı kamerada İSTANBUL

- Silivri bölge trafik köprüsü mevkiinde viraja hızlı giren tır yan yattı. Bir süre sürüklenen tır bariyerlere çarparak dururken, sürücü emniyet kemeri sayesinde kazandan burnu bile kanamadan kurtuldu. Tırın sürüklenişi ve bariyerlere çarpma anı kamerada Kaza, öğle saatlerinde Silivri bölge trafik istasyonu mevkiinde bulunan Tem bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Çelik yönetimindeki 07 GZZ 91 plakalı tır İtalya’dan yüklediği yük ile Gebze’ye doğru yola çıktı. Kınalı mevkiine geldiğinde otoban bağlantı yolunu kaçırdığını söyleyen sürücü, Silivri’den otobana bağlanmak istedi. Viraja hızlı gren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Bir süre sürüklenen tır bariyerlere çarparak durdu. Emniyet kemeri takılı olan sürücü bu sayede hayatta kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı da saniye saniye kameraya yansıdı. "İtalya’dan geliyordum" İtalya’dan yola çıktığını söyleyen tır sürücüsü, “İtalya’dan geliyordum. Otoyola dönemedik. Buradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanacaktım. O maalesef olmadı. Gebze tarafında yükü boşaltacaktık. Böyle bir talihsiz olay başımıza geldi” dedi.

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