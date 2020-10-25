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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı'

Fatma Betül Sayan Kaya: 'Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı'

Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

( MALATYA ) Fatma Betül Sayan Kaya: "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı" MALATYA

Özgürlük Cumhurbaşkanı Irkçılık Genel Başkan Saldırı 


- Malatya'da AK Parti'nin 7. olağan kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, pandemi sürecinde Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu belirterek, "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı" dedi.
Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı konuşmada AK Partili olmaktan gurur duyduğunu belirterek, tüm partililere çağrıda bulundu. Kaya, "Bu kutlu yolda kutlu davada sizlerle birlikte inançla , azimle, gayretle yürümekten şeref duyuyorum. Dünya mazlumlarının umudu bir genel başkanımız var. Yüzde 52’nin oyu ile bu milletin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı. Hizmette dünyada güçlendikçe saldıranlar artıyor" dedi.
Türkiye'ye güçlendikçe saldırılarının daha da arttığını vurgulayan Kaya, "Bir bakıyorsunuz Fransa’dan saldırı geliyor. Başka bir gün Hollanda’dan geliyor. Sözde özgürlük partisi, ırkçı ve faşist bir partiden geliyor. Avrupa’nın özgürlük anlayışını geçmişten bu güne hep birlikte çok şahit olduk. Onların demokrasi anlayışının ne olduğunu hep birlikte şahit olduk" ifadelerini kullandı. Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa'nın kendi değerleri ile çelişen bir çizgide bulunduğunu vurgulayarak, pandemi sürecinde Avrupa'da maske savaşlarının yaşandığını kaydetti.
Kaya, "Avrupa kendi değerleri ile çelişir haldedir. Avrupa ırkçılık ve faşizmin, her geçen gün tırmandığı bir yer olmaktadır. İnanç özgürlüğü maalesef ayaklar altına alınmaktadır. Bu coğrafyanın Türkiye Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın aslında tüm mazlumların yürekli sesi. Türkiye bu mazlum coğrafyaların sesi olmaya devam edecektir. Biz taşıdığımız sorumluluğun farkında olalım. Dünyanın pandemi mücadelesinde örnek alınması gereken ülke Türkiye. Avrupa’da sözde o özgür, demokrat Avrupa’da maske savaşlarını yaşandı. Ülkeler, birbirlerinin maskelerini alıkoydular. Türkiye’de ise bu sürede 6 tane yeni hastaneyi bu milletin hizmetine sunduk" diye konuştu.

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