Fatih’te yemek yerken 27 bin 400 lirası çalındı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

-Parayı çalması

-Masadan kalkıp çıkmaları

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( İSTANBUL )- Restoranda yaşanan hırsızlık anı kamerada İSTANBUL



- İstanbul Fatih’te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. İdris Ahmet’in cebinden 27 bin 400 lira çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, 3 Nisan günü Yenikapı’da bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıldan beri Türkiye’de yaşayan Irak uyruklu turizmci İdris Ahmet, restoranda arkadaşlarıyla beraber yemek yiyordu. Müşteri kılığında restorana giren biri kadın 2 şüpheli arka masalarına oturdu. Erkek şüpheli montunu sandalyesine asarken elini İdris Ahmet’in ceketinin cebine attı. Ceketin cebinde bulunan 27 bin 400 lirayı alarak kendi ceketine koydu. Yemek bile söylemeden restorandan kalkan şüpheliler kayıplara karıştı. Yemeği bittikten sonra cebinde paraların olmadığını fark eden İdris Ahmet hayatının şokunu yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildiren Ahmet, şüphelilerin yakalanmasını bekliyor. Hırsızlık anı kamerada Yankesicilerin parayı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir erkek ve bir kadın şüphelinin İdris Ahmet’in bulunduğu masanın arkasına oturduğu görülüyor. Erkek şüpheli kendi montun astıktan sonra sandalyesini geri itiyor. Ceketini düzeltecekmiş gibi yaparak elini İdris Ahmet’in ceketinin cebine atıyor. İdris Ahmet’in ceketinden çaldığı parayı kendi ceketine koyuyor. Şüpheliler masadan kalkarak restorandan uzaklaşıyor. (CS-YM-



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