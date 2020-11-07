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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
’Fanatik otomobil’... ’Murat 124’ marka otomobilini takımının renklerine boyayarak Sivasspor'un maskotuna dönüştürdü

’Fanatik otomobil’... ’Murat 124’ marka otomobilini takımının renklerine boyayarak Sivasspor'un maskotuna dönüştürdü

Kırmızı-Beyaz renklere boyanmış otomobilden detay

Logos Bild Dolar Doğuş 

-Otomobilin içinden detay
-Kangal Köpeği ve Otomobil yan yana detay
-Otomobil Sahibi İbrahim Karaca Röp.

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivassporlu taraftar İbrahim Karaca, ’Murat 124’ marka otomobilini takımının renklerine boyayarak adeta Sivasspor'un maskotuna dönüştürdü. Sivas kent merkezinde yaşayan İbrahim Karaca, 1 sene önce satın aldığı otomobilini taraftarı olduğu Sivasspor’un renklerine boyadı. 10 Bin liraya aldığı otomobile 20 Bin lira harcayan Karaca, ‘Yiğido’ adını verdiği otomobiliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sivasspor tutkusunu aracına yansıttığını söyleyen İbrahim Karaca, ”Sivas’ımız için bir ‘Yiğido’ olarak araba hazırladım, yiğido kendini göstersin istedim. Arabam 1976 model, 1100 motor eskilere nazaran binilecek bir araba. Sivasspor tutkusu doğuştan geliyor, ben Sivasspor tutkunuyum onu da aracıma yansıttım ”dedi.
“Arabaya ilgi çok” Arabaya ilginin çok olduğunu ve insanların aşırı derecede fotoğraf çektirmek istediklerini belirten Karaca “Arabamın üzerinde Sivasspor logosu var, yiğido logosu var, kendisi zaten Türkiye’mizin bayrak rengi kırmızı-beyaz, yiğidolarımızın logosu da kırmızı-beyaz. Arabaya ilgi çok, aşırı derecede fotoğraf çektiren var. Satın almak isteyen de çok, teklifte 30-35 bin lira diyorlar ben zaten o kadar para harcadım bu yüzden şuan satmayı hiç düşünmüyorum ilerde belki olabilir” diye konuştu.

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