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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın o anları anlattı: 'Arkadan koşa koşa geldi, saçımı tuttu, yüzümü kesti'

Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın o anları anlattı: 'Arkadan koşa koşa geldi, saçımı tuttu, yüzümü kesti'

Anna Butim röp.

Alışveriş Kız Kardeş Kıskançlık Genç Kadın Alışveriş Merkezi 

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( İSTANBUL -ÖZEL) Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın o anları anlattı: "Arkadan koşa koşa geldi, saçımı tuttu, yüzümü kesti"- Ayrılmak istediği eşinin saldırısına uğrayan genç kadının yaşadığı dehşeti anlattı- Anna Butim: "Beni öldürmek istedi" İSTANBUL

- Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde eski eşi tarafından yüzü falçatayla kesilen 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından korku yaşadığını ifade eden Butim, “Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi” dedi.
Ukraynalı Anna Butim(28), 15 Ocak günü Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Öztürkmen yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Mesut Öztürkmen polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Öztürkmen, eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olurken gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüphelinin ayrıca intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Öztürkmen emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzünde derin yaralar bulunan talihsiz kadın ise o anları anlattı. “İki gün AVM’de bekledi” Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Anna Butim, “Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi.

O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. İnstagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. İnstagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.
“Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti” Çok korktuğunu ifade eden Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.

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