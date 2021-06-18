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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Facianın eşiğinden dönüldü...Kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun duvarına böyle çarptı

Facianın eşiğinden dönüldü...Kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun duvarına böyle çarptı

-güvenlik kamera görüntüsü-

İlk Müdahale Hastane Benzin İstasyonu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza anı

( DİYARBAKIR )- Başka bir araç tarafından sıkıştırılan sürücü kontrolünü kaybederek benzin istasyonunun duvarına çarptı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da başka bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonunun duvarına çarptı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün akşam üzeri Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sol şeritten sağ şeride kontrolsüz geçiş yapan araç, Subaru marka otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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