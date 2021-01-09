Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Facianın eşiğinden dönüldü...Kaygan yolda kontrolden çıkan tır orta refüje girdi

Facianın eşiğinden dönüldü...Kaygan yolda kontrolden çıkan tır orta refüje girdi

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Yağan Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-tırdan görüntü
-detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da yağmurdan dolayı tekerleri kayan tırın orta refüje girdiği trafik kazasında şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.Kaza; Burdur - Antalya yolu Büğdüz kavşağı Kabacalı mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden Burdur istikametine gitmekte olan ve sürüsünün ismi tespit edilemeyen 31 HT 385 plaka 31 HT 580 dorse plakalı tır, yağan yağmurdan dolayı tekerleri kayınca araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Metrelerce kayan tır, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direğinin yıkıldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden elektrik arıza, ekibi kaza yerine gelerek yıkılan aydınlatma direği ile ilgili çalışma yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı