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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı

Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Bild Kamera 

-Olay yerinde polisten ve araçtan görüntü
-Maddi hasar oluşan araçtan görüntü
-Binanın dışarıdan görüntüsü
-Bina önüne parka edilen araçtan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Röportajlar
-Binanın dışarıdan görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de dördüncü kattan düşen cam parçaları bir otomobile zarar verdi, bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi. Bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.Olay, ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait 33 KCS 03 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada aracın yanından geçen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Otomobilde maddi hasar oluştu.
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