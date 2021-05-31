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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Facia böyle teğet geçti...Yağmurda tırın kayan dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı

Facia böyle teğet geçti...Yağmurda tırın kayan dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı

Güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Kadın Sürücü 

-Tırın kayıp dorse kısmının otomobile çarpması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur sebebiyle ıslanan yolda virajı alırken kayan tırın dorsesi karşı şeritten gelen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, facianın teğet geçtiği kazada kadın sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesinde meydana gelen kazada, Orhangazi istikametine gider tır virajı alırken dorsesi bir anda kaymaya başlayıp, karşı şeritten gelen 54 GA 548 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Tırın dorsesi ile kaldırım arasında kalan otomobilin kadın sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Maddî hasarın yaşadığı kaza sonrası taraflar anlaşarak yollarına devam etti.
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